Frosinone, Gatti: «Juve? Mi sembra tutto surreale. De Ligt extraterrestre»

Federico Gatti, difensore del Frosinone, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport.

JUVE – «Mi sembra ancora tutto surreale. Cerco di non pensarci troppo perché sono convinto che il mio futuro passerà da queste ultime partite in Serie B».

EMOZIONE PIU’ GRANDE – «Il giorno della firma, quando sono andato alla Continassa a siglare il mio nuovo contratto. Una sensazione indescrivibile».

ALLEGRI – «Le parole di Allegri mi hanno fatto un immenso piacere. Mi caricano e mi responsabilizzano ancora di più. Farò il massimo per meritarmi la presenza nella Juventus. Non mi sono mai posto limiti e non lo farò mai. Pochi anni fa lavoravo come serramentista, ora gioco in Serie B e la prossima stagione potrei condividere lo spogliatoio con campioni come Vlahovic, De Ligt e tutti gli altri. Voglio essere una fonte d’ispirazione per i più giovani: la mia storia è la prova che nella vita non bisogna mai mollare».

DE LIGT – «Parliamo di un extraterrestre. Quando io giocavo in Eccellenza, De Ligt era già protagonista in Champions con l’Ajax e del leggendario club olandese era anche il capitano. E’ un difensore fantastico».

PARAGONE CON BONUCCI E CHIELLINI – «Non scherziamo! Parliamo di due monumenti, professori del calcio mondiale. Io non ho nemmeno una presenza in Serie A, come posso paragonarmi a campioni come loro? Ho incontrato Chiellini e Bonucci a gennaio ed è stato fantastico: mi hanno accolto alla grande, sono stati super gentili. Voglio imparare tanto da loro».

