Gatti: «Paragonarmi a Bonucci e Chiellini è un insulto per loro». Le dichiarazioni del futuro difensore bianconero

Gatti, difensore del Frosinone acquistato dalla Juve a gennaio, ha parlato del suo presente e futuro. Le dichiarazioni in un’intervista a Sky.

JUVE – «E’ stato molto piacevole, è segno di riconoscenza, qualcosa che cambia la vita. L’ho provato firmando alla Juve, ancora non me ne rendo conto perché ancora non ci sono andato».

RETROSCENA – «Dopo le visite sono andato da mio nonno, lui è sempre stato tifoso del Toro, non gli avevo detto che firmavo con la Juve. E’ scoppiato in lacrime appena ho aperto la porta di casa».

PARAGONE CON CHIELLINI E BONUCCI – «Dico sempre è che non voglio essere paragonato a gente che ha 300-400 presenze. Per loro sarebbe un insulto. Se avrò la possibilità di andare alla Juve, cercherò di prendere il meglio da entrambi e da tutto il mondo Juventus».