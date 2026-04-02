Gattuso e il messaggio alla squadra: svelato il discorso fatto nello spogliatoio dell’Italia, e sull’arbitraggio…

Gattuso e il messaggio alla squadra: svelato il discorso fatto nello spogliatoio dell’Italia dopo il KO con la Bosnia, e sull’arbitraggio… Il retroscena

Dopo la durissima eliminazione dell’Italia dai Mondiali per mano della Bosnia, emerge un retroscena sul comportamento di Gennaro Gattuso nei minuti successivi alla fine della partita. Come racconta il Corriere dello Sport, il commissario tecnico è stato l’ultimo a lasciare lo spogliatoio del Bilino Polje, fermandosi accanto ai suoi giocatori in uno dei momenti più amari della recente storia azzurra.

Il ct avrebbe voluto parlare alla squadra subito dopo il fischio finale, riunendo il gruppo per un discorso carico di amarezza ma anche di riconoscenza. Gattuso ha voluto ringraziare i giocatori per la lotta mostrata in campo, per la disponibilità dimostrata durante i suoi mesi di lavoro e per il forte senso di appartenenza costruito attorno alla Nazionale. Un messaggio pronunciato in un clima di grande delusione, tra rabbia, incredulità e lacrime.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

IL DISCORSO – «Vi devo dire grazie, sono orgoglioso di voi per come avete lottato. Vi dico grazie anche per quanta disponibilità e senso di appartenenza mi avete dimostrato in questi sette mesi di lavoro. Purtroppo non ce l’abbiamo fatta e so quanto ci tenevate, come me, ad andare al Mondiale, ma lo sport è questo e la sentenza del campo va accettata»

Secondo il quotidiano, nello spogliatoio restava forte anche il malumore per alcuni episodi arbitrali, ritenuti pesanti nell’economia della gara. Al di là delle polemiche, però, il senso del messaggio di Gattuso sarebbe stato chiaro: accettare il verdetto del campo e riconoscere comunque il valore umano di un gruppo che, in questi mesi, era riuscito a ritrovare compattezza e spirito di squadra. Un’uscita in silenzio, da ultimo uomo, per un ct che ha voluto condividere fino in fondo il dolore dei suoi azzurri.