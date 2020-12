Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Torino: le sue parole sul recupero contro la Juve

Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Torino. Queste le sue parole sul recupero contro la Juve.

«Juve-Napoli? Mi sono già espresso. Ripeto, eravamo pronti a partire per giocare. Non potevamo far deferire i nostri dottori, abbiamo fatto quello che andava fatto. Ora vedremo quando si giocherà questa sfida con la Juve».