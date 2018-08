Il Ringhio furioso: confronto coi giocatori dopo la sconfitta di Napoli

Milan: dopo la sconfitta di Napoli, duro faccia a faccia tra Gattuso ed i giocatori alla ripresa degli allenamenti

Non ha preso per nulla bene la sconfitta, subita in piena rimonta, sabato contro il Napoli. Così l’allenatore del Milan Gennaro Gattuso, al ritorno agli allenamenti della squadra, nella giornata di ieri, non le ha mandate certo a dire ai propri giocatori. I gossip giornalistici di stamane parlano di un Ringhio letteralmente furioso nei confronti del gruppo: Gattuso avrebbe accusato i suoi di essersi lasciati sfuggire una vittoria praticamente in tasca al San Paolo e di aver gettato alle ortiche un inizio di campionato che avrebbe potuto contare parecchio in ottica futura. Un Gattuso vecchia versione in sostanza, molto più simile a quello che i tifosi milanisti ricordano in campo qualche anno fa e che certo non le mandava a dire agli addetti ai lavori e agli avversari.

Tra l’altro, segnali evidenti di un certo malessere da parte dell’allenatore rossonero, si erano già intravisti subito dopo la partita col Napoli, quando Gattuso stesso non aveva di certo elogiato l’approccio psicologico al finale di partita dei suoi giocatori. In quel caso però, almeno davanti alle telecamere, Ringhio pare si fosse abbastanza trattenuto. Non è stato invece lo stesso ieri quando, nel corso del durissimo faccia a faccia con la squadra, il tecnico calabrese avrebbe chiesto un radicale cambio di atteggiamento da parte di tutti e – soprattutto – si sarebbe affrettato a reclamare una pronta reazione in campo da parte del gruppo. A partire già dalla prossima di campionato.