Gattuso ricorda Sean Connery: «Non voleva lasciassi i Rangers» – VIDEO

Rino Gattuso ha voluto ricordare Sean Connery, celebre attore scomparso sabato, dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Le sue parole.

«L’ho incontrato solo una volta, lui faceva parte del boarding dei Rangers ed una sera mi parlò, non voleva che io andassi via da lì. Do un grande abbraccio a tutta la sua famiglia, ho dei bellissimi ricordi di lui. Non mi chiese di fare l’attore perché non avevo il suo fascino»