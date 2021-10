Gavillucci: «Sospesi Sampdoria Napoli e nulla è cambiato in 4 anni»

Claudio Gavillucci, arbitro che quattro anni fa sospese Sampdoria-Napoli per cori discriminatori, ha parlato dell’accaduto

«Sospesi Sampdoria-Napoli per dei cori razzisti. Vidi i giocatori del Napoli che mi guardarono sbigottiti, Insigne mi disse Ma o’ver faje? in napoletano. Era mio dovere interrompere la partita, purtroppo però a 4 anni di distanza nulla e cambiato e mi dispiace molto. In quella occasione il presidente Ferrero fu molto collaborativo e lo ringrazio. Uno dei motivi che mi ha spinto a scrivere il libro è stato quello di capire i motivi per i quali poi non ho più arbitrato più. A fine anno mi trovai ultimo in graduatoria e non ho mai più arbitrato in Serie A».