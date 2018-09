Valencia-Juve hanno fatto diversi affari negli ultimi anni. I bianconeri seguiranno con attenzione Gayà, Santi Mina e Soler

Juve–Valencia si gioca anche sul mercato. Fabio Paratici e Beppe Marotta potrebbero incontrarsi prima della gara e potrebbero fare una chiacchierata con Pablo Longoria, ex direttore sportivo del settore giovanile della Juventus, ora ds del Valencia. I tre si conoscono molto bene e potrebbero parlare anche di calciomercato. La Juve segue diversi talenti di proprietà del Valencia e dopo aver ingaggiato Joao Cancelo, può sfruttare l’amicizia con Mendes, per portare in Italia altri elementi come Gayà, Santi Mina e Soler.

José Gayà, terzino sinistro classe 1995, è uno dei candidati a raccogliere l’eredità di Alex Sandro sulla fascia mancina. Attenzione all’esterno destro di centrocampo Carlo Soler, centrocampista classe 1997, è seguito da diverso tempo della Juve e questa sera al Mestalla avrà l’occasione di vederlo dal vivo e di apprezzarlo contro i giocatori juventini. Piace anche Santi Mina. Secondo Tuttosport, il centravanti del Valencia, obiettivo anche del Napoli, potrebbe essere uno dei nomi da tenere in considerazione. Anche il Valencia di Longoria potrebbe chiedere informazioni su un bianconero. Dopo aver ingaggiato, fra gli altri, Neto e Zaza, il club spagnolo potrebbe puntare su Moise Kean.