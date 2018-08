Gazidis-Milan: intesa vicina, ma i tempi si allungano

Il Milan sta per piazzare un colpo importante in dirigenza. E’ vicino l’accordo con Ivan Gazidis dell’Arsenal

Non solo Higuain, non solo grandi colpi sul mercato. Il Milan ha completato la sua campagna acquisti ingaggiando, fra gli altri, Caldara dalla Juventus e Bakayoko dal Chelsea, ma ora vuole completare anche i quadri dirigenziali, dando un netto taglio con il recente passato. Via Fassone e Mirabelli e le ombre cinesi, sono tornati in rossonero Leonardo e Maldini e presto potrebbe rientrare anche Kakà che nei prossimi mesi sarà al fianco di Leo e Paolo per studiare da dirigente. Il Milan potrebbe completare la dirigenza con Ivan Gazidis.

Il dirigente ha santo i conti dell’Arsenal ed è corteggiato dal Fondo Elliott. Dopo vari tentennamenti, l’ad dell’Arsenal sembra orientato a dire di sì al Milan. Se n’è parlato ieri durante il Consiglio d’Amministrazione che ha confermato Paolo Scaroni amministratore delegato ad interim. Il presidente non è sceso nei dettagli, ma fra i temi trattati c’è stato ovviamente anche la figura dell’ammini­ stratore delegato. Gazidis resta la prima scelta del club rossonero e si va verso un accordo. I tempi però non saranno brevi. Al suo fianco dovrebbe esserci anche Gandini, di ritorno dalla Roma.