GB Olivero (Gazzetta): «Spadafora? Ha un compito delicato ma deve evitare una cosa»

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, GB Olivero, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Le sue parole.

Il Ministro Spadafora ha chiesto tempo e non ha dato l’ok per la ripresa degli allenamenti, anche questa sua scelta rientra nel discorso di non voler prendersi responsabilità?

«Lui sicuramente ha un compito delicato, però deve provare a semplificarselo lui stesso evitando di dire una cosa e poi cambiandola il giorno dopo. Ripeto, in questo momento le parole non servono nemmeno ma è opportuno chiarire due cose: la prima è che non c’è nulla che possa ripartire in nessun settore se prima non c’è il rispetto della salute e della sicurezza. La seconda è che il calcio non è il giochettino utile a distrarre la gente, lo è in parte, ma è soprattuto la quarta industria del Paese. Il problema non è far giocare Lukaku, Ronaldo o Milinkovic il prima possibile, il vero problema è far ripartire un’industria che fa lavorare migliaia di persone che lavorano attorno al rettangolo verde. Questo secondo me è dimenticato troppo spesso in questi giorni di parole un po’ incaute da parte di tanti»