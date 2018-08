Il Grifone è alla ricerca di un difensore centrale e in queste ore stanno salendo le quotazioni di Lisandro Lopez, argentino classe ’89 del Benfica. Le ultime sulla trattativa

A volte ritornano. Dopo una fugace apparizione nel campionato italiano, il difensore Lisandro Lopez potrebbe presto tornare a calcare i campi della serie A. Il classe ’89 venne acquistato dall’Inter lo scorso gennaio, in prestito oneroso con diritto di riscatto. L’impatto con la nuova realtà non è stato dei migliori e il calciatore non è mai riuscito a entrare nelle grazie di mister Luciano Spalletti: una presenza in 6 mesi non gli sono bastati per assicurarsi il riscatto.

Ora il Genoa sta provando a dargli una nuova chance, potendo contare sulla voglia del ragazzo di misurarsi nuovamente col nostro campionato. Ma non è tutto. Il 28enne argentino vuole cambiare aria anche perché è consapevole di esser fuori dal progetto tattico del Benfica (in questa tournée americana non è mai stato schierato dal suo tecnico Rui Vitoria). In questa crepa si è inserito prepotentemente il Genoa, alla ricerca di un difensore affidabile dopo la partenza di Izzo direzione Torino. Il Ds rossoblu Perinetti sta trattando in queste ore col club di Lisbona e l’ottimismo cresce ora dopo ora. L’unico nodo da risolvere è quello legato alla formula: il Grifone vorrebbe un prestito annuale con diritto di riscatto mentre i portoghesi pretendono l’obbligo di acquisto. Piccoli dettagli ancora da risolvere, ma nulla che dovrebbe compromettere l’affare Lisandro Lopez. Il suo ritorno in Italia non è mai stato così vicino.