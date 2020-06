Genoa, Mattia Destro rimarrà fino al termine della stagione nel capoluogo ligure: trovato l’accordo

Domani è il giorno X. Il giorno in cui in un modo o nell’altro dovrà risolversi la situazione legata ai prestiti. In casa Genoa, come riporta Gianlucadimarzio.com, Mattia Destro rimarrà fino al termine della stagione.

Insieme a lui vicinissimo è l’accordo con la Juventus per la permanenza di Perin e Romero.