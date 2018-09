Genoa, Ballardini a rischio? Prossime tre gare decisive

Dopo i 4 gol presi contro la Lazio, Davide Ballardini è tornato a rischio esonero. Prossime tre gare saranno decisive

Chievo, Frosinone, Parma. Tre gare per decidere il ruolo in campionato di questo Genoa e di Davide Ballardini. L’inizio di stagione del Grifone è stato condizionato da alti e bassi con l’aggravante delle due pesanti sconfitte esterne con Sassuolo e Lazio che non sono piaciute per nulla ad Enrico Preziosi, il quale esonererebbe il proprio allenatore se prima della sosta il Genoa non cambiasse marcia. I rapporti tra il numero uno rossoblù e l’allenatore ex Palermo non sono mai stati ottimi come dimostrano le due mancate conferme di quest’ultimo nel 2010 e nel 2013. Subentrato in entrambi i casi a stagione in corso per Ballardini non fu sufficiente evitare la retrocessione ad un Genoa impelagato nei bassifondi della classifica per guadagnarsi la fiducia del proprio presidente in vista dell’annata successiva.

Nei piani presidenziali il prescelto a condurre il Grifone di questa stagione sarebbe dovuto essere l’ex centrocampista idolo della Nord Davide Nicola. Soltanto le pressioni degli uomini a lui più vicini gli fecero cambiare idea inducendolo a dare per una volta fiducia all’ex allenatore di Cagliari e Lazio. Ma ora il fantasma dell’ex tecnico del Crotone aleggia alle spalle di Ballardini che dovrà scacciarlo con i risultati sul campo.