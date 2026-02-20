Genoa, Bijlow ha le idee chiarissime: «La mia priorità è fare bene qui, poi la chiamata della Nazionale olandese arriverebbe in maniera naturale»

Genoa, Bijlow – portiere del Grifone – ha rilasciato queste dichiarazioni sui primi mesi di avventura in rossoblù. Cosa ha detto

L’impatto di Justin Bijlow con la realtà della Serie A e con la maglia del Genoa è stato fin da subito estremamente positivo. L’estremo difensore olandese è diventato rapidamente un punto fermo dello scacchiere tattico rossoblù. Nel corso di una lunga intervista rilasciata alle pagine de La Repubblica, il numero uno del Grifone ha tracciato un primo bilancio della sua esperienza in Liguria, parlando delle sue ambizioni future e analizzando il recente momento della squadra.

Il progetto Genoa e il sogno Oranje

Le idee di Bijlow sono chiare e denotano una grande maturità professionale. Alla domanda sulle sue aspirazioni internazionali, il portiere ha ribadito la sua fedeltà al progetto del club ligure. “La mia priorità al momento è solo quella di fare bene al Genoa“, ha dichiarato senza mezzi termini. La consapevolezza è che le prestazioni nel campionato italiano siano la vetrina migliore in assoluto: “È chiaro che se vado bene con il Genoa, l’eventuale chiamata della Nazionale olandese arriverebbe in maniera naturale“. Un messaggio di grande dedizione che farà sicuramente piacere ai tifosi genoani e all’allenatore rossoblù, alla ricerca di solidità difensiva per blindare la classifica.

Il rammarico di Cremona e la sfida con Audero

L’intervista si è poi spostata sull’ultima trasferta di campionato contro la Cremonese, una gara vibrante che ha visto Bijlow grande protagonista, tanto da essere premiato a fine gara come uno dei migliori in campo. Il portiere olandese ha analizzato il match con grande onestà e un pizzico di rammarico: “A Cremona mi hanno premiato a fine gara, ma devo dire che con quella traversa colpita da loro siamo stati anche fortunati”.

Nonostante i pericoli sventati, il Genoa ha costruito molto in fase offensiva, sbattendo però contro il muro eretto da Emil Audero. “Abbiamo avuto alcune grandi occasioni e Audero ha fatto una grandissima gara”, ha riconosciuto Bijlow, lanciando poi un messaggio di ambizione ai compagni: “Ma se devo essere sincero, potevamo portare a casa qualcosa di più”.

Un atteggiamento da leader per un giocatore che vuole alzare sempre di più l’asticella del suo Genoa.