Genoa, Criscito: «Inter superiore. Thiago Motta? Spero che rimanga»

La delusione di Domenico Criscito dopo la sconfitta del Genoa contro l’Inter allo stadio San Siro di Milano

Domenico Criscito, capitano del Genoa, non ha nascosto la propria delusione per il 4-0 maturato in casa dell’Inter. Ecco le dichiarazioni del rossoblù in zona mista.

«Quando manca la prestazione arrivano questi risultati, oggi l’Inter è stata superiore in tutto. Quando si affrontano queste squadre e si fanno errori del genere contro giocatori del calibro di Lukaku si pagano cari. Poi siamo andati in svantaggio e lì la testa ha mollato. C’è tempo, ma siamo indietro, quindi c’è da recuperare. Speriamo nel 2020 di fare ottime partite. Futuro Thiago Motta? Quando le cose non vanno bene chi paga è sempre l’allenatore. Lui è arrivato, ha portato le sue idee e speriamo possa restare con noi. Ci vuole del tempo, ovvio che anche noi dobbiamo cambiare atteggiamento in campo. La colpa è nostra e ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità».