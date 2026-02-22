Connect with us
Genoa, De Rossi dopo la vittoria contro il Torino: «È una fortuna avere Ellertsson, Baldanzi talento sottovalutato. Ecco come sta Norton-Cuffy»

32 minuti ago

Daniele De Rossi

Genoa, Daniele De Rossi ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Torino: queste le dichiarazioni del tecnico del Grifone

A DAZN dopo Genoa Torino, Daniele De Rossi ha commentato così la vittoria del Grifone.

PAROLE «Abbiamo la fortuna di avere Ellertsson che sa interpretare diversi ruoli. Norton-Cuffy è un giocatore forte e disponibile, nelle ultime partite avevo notato che veniva più volte verso il centro per calciare con il sinistro ma questa è una giocata che sanno fare anche Martin e Cornet.

Sono contento per Baldanzi, che secondo me è un talento sottovalutato qui in Italia. Penso che lui sia una mezzala, noi dobbiamo farlo giocare lì chiedendogli sacrificio, impegno, costanza, seconde palle. Abbiamo giocatori di qualità che si sacrificano, come Messias. Non ho chiesto le condizioni di Norton-Cuffy, ma l’ho visto sereno, non aveva l’atteggiamento di chi si è fatto molto male».

