 Genoa, cambia tutto con De Rossi? La situazione attuale
Connect with us

Genoa News

Genoa, cambia tutto con De Rossi? Quel modulo può agevolare la squadra rossoblu per il futuro

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 minuti ago

on

By

Daniele De Rossi

Genoa, De Rossi sceglie il 3-5-2: nuove idee tattiche e mercato in fermento. Il tecnico lavora sul sistema difensivo

Il nuovo corso del Genoa targato Daniele De Rossi sta prendendo forma, e il cambiamento più evidente riguarda l’impianto tattico. L’allenatore ha momentaneamente accantonato il 4-2-3-1 per puntare con decisione sul 3-5-2, un modulo che consente maggiore versatilità in fase offensiva e permette di sfruttare al meglio la presenza di numerosi trequartisti e seconde punte presenti in rosa. Una scelta che sta già dando i primi frutti: nelle ultime due gare contro Sassuolo e Fiorentina, il Grifone ha raccolto 4 punti, mostrando maggiore equilibrio e solidità.

Secondo l’edizione genovese de La Repubblica, con la difesa a tre il Genoa ha però un reparto arretrato ancora da completare. A pieno regime, il terzetto potrebbe essere composto da Marcandalli, Ostigard e Vásquez, mentre l’unica vera alternativa di ruolo resta Otoa, ormai prossimo al rientro in gruppo dopo un lungo infortunio. Gli altri interpreti difensivi — Sabelli, alle prese con un fastidio alla caviglia, Martin, Fini e Norton-Cuffy — sono in realtà esterni puri, con caratteristiche ben diverse da quelle richieste nel sistema a tre.

Proprio per questo motivo il nuovo tecnico del Genoa avrà bisogno di rinforzi adeguati per rendere stabile e competitivo il suo progetto tattico. Il lavoro sul campo procede intenso, ma quello fuori dal campo sarà altrettanto impegnativo per Diego Lopez, il nuovo chief of football. L’ex allenatore e dirigente dovrà intervenire in almeno tre reparti: serve un difensore centrale affidabile per completare la linea a tre, un terzino sinistro capace di coprire tutta la fascia e un attaccante che possa ampliare le soluzioni offensive a disposizione di De Rossi.

Il Genoa dovrà anche sfoltire una rosa attualmente composta da 28 giocatori, molti dei quali poco utilizzati o fuori dal nuovo progetto tecnico. Le uscite, dunque, saranno inevitabili per liberare spazio sia numerico sia salariale. De Rossi avrà un ruolo chiave nelle scelte, indicando alla dirigenza chi trattenere e chi, invece, destinare a un trasferimento.

Come sottolineato dal quotidiano genovese, il rischio più grande sarebbe quello di aspettare gli ultimi giorni di gennaio, un errore già commesso in passato dal Genoa e che la nuova gestione vuole assolutamente evitare. L’obiettivo è intervenire con tempismo, costruendo una squadra funzionale all’idea di gioco del tecnico e pronta a competere sin da subito.

Il progetto è ambizioso, il lavoro tanto, ma il Genoa sembra aver finalmente intrapreso una strada chiara e concreta.

LEGGI ANCHE: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A

Related Topics:

Genoa News

Viviano sul Derby della Lanterna: «Ecco come vivono la partita: nei tifosi del Genoa c’è più rabbia per questo motivo. Alla Samp, invece…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 giorni ago

on

11 Novembre 2025

By

Viviano
Continue Reading

Genoa News

Infortunati Genoa, De Rossi fa i conti con i primi stop dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina: le condizioni di Ekuban e Ekhator

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 giorni ago

on

9 Novembre 2025

By

Ekuban
Continue Reading