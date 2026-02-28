Genoa News
Genoa, De Rossi a Sky prima dell’Inter: «Non si scioglieranno dopo l’eliminazione dalla Champions, hanno giocatori d’orgoglio! Non saranno spenti»
L’INTER COME AVVERSARIO – «Qualsiasi allenatore non si accontenta di aver vinto una partita. Sappiamo che l’Inter è più forte ma daremo tutto per provarci. In questo stadio dobbiamo prendere punti, dietro corrono e non possiamo fermarci».
LA REAZIONE DELL’INTER POST ELIMINAZIONE – «Le squadre che si sciolgono dopo l’eliminazione in coppa sono fragili, ma non è il caso dell’Inter, piena di giocatori d’orgoglio. Non ci aspettiamo un avversario spento e non ci aspettiamo regali. Vogliamo dargli fastidio».
L’INTERVISTA COMPLETA DI DE ROSSI
