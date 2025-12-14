Genoa-Inter streaming gratis: dove vederla in diretta tv

Tra le partite di oggi, spicca il match Genoa-Inter, partita delle 18 della 15° giornata di Serie A. Di fronte due squadre che in campionato arrivano da due vittorie consecutive: da una parte la cura De Rossi in casa del Grifone sta funzionando, dall’altra Chivu – al netto di qualche sconfitta di troppo nei big match – sta comunque convincendo tutto l’ambiente nerazzurro.

Sarà una sfida molto interessante e non scontata: ecco tutte le info su dove vedere Genoa-Inter in streaming.

Genoa-Inter streaming: dove vedere la diretta

Genoa-Inter: le probabili formazioni

Il match tra Genoa e Inter arriva in un momento diametralmente opposto per le due squadre. I rossoblù, dopo il cambio in panchina, hanno ritrovato ritmo e fiducia; i nerazzurri, invece, devono fronteggiare stanchezza, infortuni e uno scenario europeo complicato. L’esonero di Vieira a inizio novembre ha rappresentato una svolta per il Genoa, che con Daniele De Rossi ha cambiato passo. Il nuovo tecnico ha dato continuità e stabilità, raccogliendo 11 punti nelle ultime cinque gare, grazie a tre vittorie e due pareggi. La squadra ha abbandonato la zona calda della classifica e ora naviga in 14ª posizione, con la sensazione di poter scalare ulteriormente.

Il Genoa ha mostrato personalità anche contro avversari più attrezzati, come dimostra il successo per 1-2 in casa dell’Udinese, firmato da Norton-Cuffy e dal rigore trasformato da Malinovskyi. Ora però testa alla sfida contro l’Inter. De Rossi in conferenza ha spiegato come serve una gara perfetta della sua squadra: non rinnega l’impianto tattico ereditato, mantenendo il 3-5-2. Frendrup è recuperato e dovrebbe essere titolare, mentre per Ostigard il rientro è ancora rimandato. Disponibile invece Otoa, pronto a essere utilizzato.

Se nel campionato italiano l’Inter continua a viaggiare forte – quattro vittorie nelle ultime cinque gare, con la sola battuta d’arresto nel derby – il percorso europeo racconta una storia diversa. Le due sconfitte consecutive in Champions League hanno complicato la corsa verso la qualificazione diretta agli ottavi e hanno lasciato il segno anche sul fronte fisico.

Nell’ultimo match contro il Liverpool ecco la doppia tegola Acerbi e Calhanoglu, assenze pesanti che si aggiungono all’infortunio di Dumfries. Chivu dovrà fare i conti con un’infermeria particolarmente affollata e non potrà contare su questi giocatori contro il Genoa: la gestione della rosa SARà ancora più complessa in un momento delicato della stagione.

Le probabili formazioni di Genoa-Inter:

Genoa (3-5-2) – Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

Inter (3-5-2) – Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. Allenatore: Chivu.