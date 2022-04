Lazio, Milinkovic Savic: «Siamo un gruppo unito e il gioco ne è una dimostrazione»

Milinkovic-Savic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, prima della gara dei biancocelesti contro il Genoa: le sue parole

PARTITA – «Il Genoa proverà a metterci in difficoltà, ma per noi è fondamentale disputare una buona gara come avvenuto contro il Sassuolo. È importante portare a casa i tre punti».

GRUPPO – «Il nostro gioco è frutto del lavoro collettivo e questo dimostra che siamo un gruppo unito con i vari interpreti che si aiutano a vicenda».

