L’intervista dell’attaccante del Genoa, Goran Pandev, il quale ha confessato di divertirsi molto quando schierato come trequartista

Il Genoa domani scenderà sul prato dell’Olimpico per sfidare la Lazio nella quinta giornata di Serie A. I rossoblu, con una gara da recuperare, hanno attualmente 6 punti e vogliono continuare il proprio cammino verso l’Europa; proprio come la formazione di Inzaghi che, con una partita in più, ha racimolato gli stessi punti in classifica. Prima della sfida ha parlato l’ex di turno Goran Pandev, centravanti del Genoa che con la maglia biancoceleste ha disputato oltre 5 stagioni. Il giocatore macedone ha rilasciato una lunga intervista a Sport Week in cui ha affermato: «Al Genoa quest’anno ho giocato da trequartista, un ruolo in cui mi diverto molto ho più libertà anche se devo correre tanto per chiudere gli spazi e marcare il centrocampista basso».

Pandev ha poi spiegato in merito anche alle prestazioni rossoblù: «Forse siamo un po’ più scoperti, come si è visto anche contro il Sassuolo che ci ha rifilato cinque gol». Infine sulle sue esperienze in Italia con le maglie di Inter e Lazio, l’attaccante trentacinquenne ha ammesso: «All’Inter ho vinto di più, ma la Lazio mi ha fatto crescere. Qui a Genova ho trovato la serenità, puoi passeggiare con la famiglia e nessuno ti disturba. Per quanto riguarda il mio futuro, mi è stato già offerto di diventare il presidente della Federcalcio calcistica macedone».