Genoa, primo allenamento diretto dal neo tecnico Nicola: squadra in campo per una riattivazione, da domani sedute doppie

Primo allenamento da allenatore del Genoa per Davide Nicola, che questo pomeriggio ha diretto una sessione di riattivazione. Il neo tecnico rossoblù, in ogni caso, avrà modo di conoscere a fondo la rosa a disposizione nelle doppie sessioni dei prossimi giorni.

«A passo accelerato. Anzi proprio di corsa sparata come da peculiarità di quando era giocatore, per capitalizzare il poco tempo a disposizione, una settimana tonda, prima del debutto sulla panchina del Grifone – si legge nella nota ufficiale del club -. Per il neo tecnico Davide Nicola restano infatti pochi giorni per fare conoscenza dei giocatori prima dell’esordio a Marassi, un campo che conosce come le sue tasche, per la prima sfida del challenger 2020 a cui è attesa la squadra. Anche per questo, oltre che per ridare smalto al gruppo dopo la sosta, il programma degli allenamenti proseguirà, dopo l’attivazione odierna, con doppie sessioni nei prossimi giorni. Lavori fisici in palestra e fuori dalle mura. E le coordinate tecniche, e le prove di assetto, con cui tracciare il terreno di gioco».