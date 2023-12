Genoa, Sabelli: «Juve? Le prestazioni ci sono sempre state»

Le parole di Stefano Sabelli, difensore del Genoa, sulla stagione della squadra rossoblù in Serie A. I dettagli

Stefano Sabelli, difensore del Genoa, ha parlato a Sky Sport della stagione dei rossoblù.

LE PAROLE – «Juventus? La prestazione l’abbiamo sempre fatta, ultimamente abbiamo raccolto meno ma con queste prestazioni i risultati arriveranno. Tifosi? Il loro calore ci arriva forte tutte le domeniche sia in casa che in trasferta e se nel nostro piccolo possiamo ripagarli con questi eventi lo facciamo volentieri. Sassuolo? Avversario forte perché sono tanti che fa la Serie A. Squadra, allenatore e società sono forti. Dall’anno scorso, chi ha giocato meno si è sempre messo a disposizione e il grande merito va a chi sta dietro le quinite perché alza il livello dell’allenamento e quando viene chiamato in causa fa la differenza, come Ekuban. Giochiamo tutti quanti per il Genoa, mister compreso. La risposta dovevamo darla a noi stessi, le critiche fanno parte del calcio ma la tifoseria ci ha sempre sostenuto. Siamo contenti se tutti stanno bene e quando qualcuno sta fuori non è bello. Chi ha sostituito questi ragazzi ha sempre fatto bene dando il massimo. Focalizzare l’attenzione su chi non c’è non è neanche giusto per chi va in campo la domenica».