Genoa, Scamacca e il mistero del tampone: Maran fa chiarezza

Rolando Maran ha chiarito l’assenza di Scamacca. Ecco le parole del tecnico del Genoa sull’attaccante classe 1999

Rolando Maran, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dell’assenza di Gianluca Sacamacca per un ritardo sulla rilevazione di un tampone.

«Ci ha privato di un giocatore che si era sempre allenato e che poteva partecipare. Un tampone non rilevato e ha dovuto rinunciare. Non era tra i 17 positivi, era tra quelli che stava meglio, ne avremmo avuto bisogno. In un momento come questo con 17 casi ci serviva. Il tampone era negativo, ma non è arrivato in tempo per poter essere della partita».