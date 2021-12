Genoa, tegola Sturaro: il centrocampista salterà il Sassuolo

Il Genoa non avrà a disposizione Sturaro per il primo match del 2022 contro il Sassuolo: il centrocampista era diffidato

Il Genoa non avrà a disposizione Stefano Sturaro per il primo match del 2022 contro il Sassuolo, in programma il 6 gennaio e valevole per la 20a giornata del campionato di Serie A.

Il centrocampista era sulla lista dei diffidati ed è stato ammonito durante il primo tempo della sfida giocata al Ferraris con l’Atalanta.