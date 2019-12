Genoa, Thiago Motta: «Futuro? Penso ai giocatori, avrò tempo per incontrare Preziosi»

Ecco le parole di Thiago Motta, allenatore del Genoa, dopo la pesante sconfitta a San Siro contro l’Inter

Thiago Motta, tecnico del Genoa, ha analizzato il KO della sua formazione contro l’Inter che potrebbe costargli la panchina. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

«Reazione inaspettata? Sì, non riuscivamo ad attaccare nella loro metà campo. Dopo il primo gol la gestione è stata difficile. L’Inter ha dimostrato di competere per lo scudetto. Futuro? Il mio riferimento sono i miei giocatori, sono orgoglioso di quel che cercano di fare in un momento di difficoltà. Stasera il risultato è ampio, però abbiamo cercato di giocare e di aggredire l’avversario. Se ho sentito Preziosi? Io penso ai miei giocatori, li ho visti tristi nello spogliatoio. Avrò sempre il tempo di incontrare la società. Diego Lopez futuro allenatore del Genoa? La stampa uruguaiana non la leggo, faccio già fatica con la nostra».