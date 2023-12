Genoa, Zangrillo ironizza: «Cerco di capire come non hanno dato il rigore alla Juve»

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha così parlato a margine dell’Assemblea di Lega: l’ironica sugli episodi con la Juve

Presente anche il presidente del Genoa Alberto Zangrillo all’assemblea di Lega dove, ai giornalisti presenti, ha così parlato con ironia del match giocato venerdì contro la Juve. Le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «Sto cercando di capire come mai appunto non ci è stato dato un rigore contro. E’ curioso, ma siamo soddisfatti comunque per il risultato».