Germania Costa D’Avorio, la partita di Kessié: il focus sulla prestazione del centrocampista

Germania Costa D’Avorio, la partita di Kessié: ecco l’analisi completa della prestazione del centrocampista nella seconda gara del Mondiale 2026

Uno dei protagonisti annunciati di Germania Costa d’Avorio, la gara del secondo turno del gruppo E al Mondiale 2026, è senza dubbio Frank Kessié, centrocampista ivoriano che in Italia ha indossato le maglie di Cesena, Atalanta e Milan. Ecco la nostra analisi sulla sua partita.

PRIMO TEMPO

Campione d’Italia con il Milan nel 2022, Kessie da 3 anni gioca in Saudi Pro League e non è un segreto che la Serie A lo attragga per una nuova esperienza. Nella Costa d’Avorio, Il Presidente gioca in mezzo accanto a Sangaré nel 4-4-2. Il primo pallone lo tocca andando in profondità, la partenza è però oltre la linea di difesa tedesca, fuorigioco visto dall’assistente. Ottima chiusura su un’avanzata di Brown al 7’, lettura esemplare. Poco dopo controllo non perfetto in area di rigore su un cross di Diomande, si conferma in ogni caso la propensione all’inserimento come attaccante aggiunto. Nella zona dove agisce Kessie la Germania agisce molto e bene, trovando scoperta la fascia ogni qualvolta la Costa d’Avorio prova una pressione più alta. A dimostrazione, Franck tocca solo 6 palloni nella metà iniziale del primo tempo. Alla mezzora improvvisa accelerazione di Diomande, palla in mezzo, Diallo da pochi passi calcia e Brown respinge miracolosamente, si fa trovare pronto a ribattere in rete Kessie e lo fa con successo: Costa d’Avorio in vantaggio alla prima occasione maturata dopo che la Germania ne ha avute 3. Dopo il gol gli africani sembrano avere più energie e il numero 8 è pienamente nel vivo del gioco. Al 39’ accorcia e commette fallo su Musiala. Ottima una chiusura di Kessie in zona centrale su uno scambio veloce della Germania. Al quarto di recupero grande giocata dell’ex Atalanta, che esce da un’aggressione benissimo anche se sembrava in caduta e offre a Bonny un’idea verticale

SECONDO TEMPO

Kessie partecipa con tocchi precisi a un inizio di ripresa offensivo della sua squadra. Un inserimento sulla destra trova la chiusura di Tah. Al 50’ strepitosa uscita personale con una torsione, va via a Pavlovic, strappo che mette in difficoltà la Germania, dialogo con Diallo e una volta arrivato in area al momento del tiro viene contrato. Al 54’ ancora un tocco nello stretto di tacco, da giocatore di livello e in particolare felicità creativa: sullo sviluppo dell’azione, riceve nuovamente in area, stop leggermente lungo e Nmecha riesce a chiudere in angolo. Come capitano Kessie va a protestare con l’arbitro per un contatto di Undav su Singo. Al momento dell’1-1 tedesco il capitano invita i compagni a continuare a giocare, uscendo dal momento di difficoltà tradottosi in un baricentro molto più basso. La soluzione è un possesso palla più ragionato, al quale McKennie partecipa occupando una posizione centrale. Al 92’ lotta ancora sull’out, anche se è molto stanco e si tocca i flessori. La rete finale di Undav determina la sconfitta, ma non svilisce la bontà della prestazione del Presidente (40 i palloni giocati) e della sua nazionale.