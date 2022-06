Germania Italia, critiche per Raspadori: «Inguardabile...»

Prestazione molto sottotono quella di Raspadori in Germania-Italia contro i giganti della difesa tedesca

Giacomo Raspadori è stato tra i tanti protagonisti in negativo dell’Italia nella sconfitta pesante contro la Germania. Per la La Gazzetta dello Sport, la prestazione dell’attaccante azzurro è da 4 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Il peccato originale è l’occasione sprecata in avvio. Il resto è inguardabile perché deve fare il lavoro che spetterebbe a Vieri e Haaland, non a uno come lui».