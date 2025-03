Germania-Italia, si può tornare al 2006? Archetti (Gazzetta): «Loro si sono tolti la storica paura degli azzurri, ma…»

Germania-Italia, si può tornare al 2006? La Gazzetta analizza: «Loro si sono tolti la storica paura degli azzurri, ma…». Il punto

Stasera si gioca il match di ritorno dei quarti di finale di Nations League tra Germania e Italia. Gli azzurri sono chiamati a rovesciare il verdetto maturato a San Siro, un 2-1 amaro, soprattutto perché nel primo tempo la rete di Tonali e più in generale la condotta di gara aveva messo in difficoltà gli avversari. Su La Gazzetta dello Sport Pierfrancesco Archetti, massimo conoscitore del calcio tedesco, offre un’analisi articolata.

L’incipit fa riferimento al Mondiale 2006, quando vincemmo e ci guadagnammo la finale: «Dortmund adesso è medio umida, mentre 19 anni fa era un forno, non solo perché si giocava in estate, ma per la passione che bolliva per una semifinale mondiale da super classica». Il finale fa riferimento all’oggi: «La Germania sconta peccati di consistenza, perché non ha tutti i ruoli “internazionalmente” coperti, come notato all’andata, però si è tolta la paura dell’Italia a forza di prestazioni. Spetta ai ragazzi di Spalletti stasera far tornare indietro nel tempo noi e loro».