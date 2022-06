Germania Italia, fuga per la vittoria (o una vittoria per la fuga)

Dopo il pareggio di Bologna, Germania Italia vale un bel pezzo di qualificazione alla Final Four della Nations League

Desta sempre una certa impressione l’attesa di Germania Italia. Quel ribollire del sangue tipico di ogni sfida ai tedeschi magari lo riproveremo anche questa sera al Borussia Park. Chiaro, difficilmente ci emozioneremo come a Messico ’70 o come nella magica cavalcata del 2006, ma l’occasione è comunque propizia.

Anzitutto per la stretta attualità di un girone di Nations League che ci vede al comando. E probabilmente nessuno lo avrebbe immaginato fino a dieci giorni fa, un po’ per lo shock degli ultimi mesi e un po’ perché le convocazioni di Roberto Mancini avevano fatto intuire il desiderio di scoprire nuove sorgenti d’energia.

Cinque punti in tre gare sono invece un bottino lusinghiero e corroborante per questo avvio di “rivoluzione”. Con l’occasione che davvero si fa ghiotta per provare a conquistare di nuovo l’accesso alla Final Four 2023.

Battere i ragazzi di Flick sarebbe una fuga per la vittoria o giù di lì, perché taglierebbe sostanzialmente fuori i teutonici e costringerebbe Inghilterra (o Ungheria, perché no) a una difficile rimonta nelle ultime due giornate di settembre.