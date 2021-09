Gerry Scotti: «La Juve non muore mai. Pareggio buono per il Milan»

Gerry Scotti ha parlato della stagione del Milan di Stefano Pioli e delle aspettative in campionato. Ecco cosa ha detto sulla corsa Scudetto

Intervenuto durante i Giacinto Facchetti Awards a Milano, Gerry Scotti, tifoso del Milan, ha parlato delle aspettative sulla stagione dei rossoneri. Le sue dichiarazioni raccolte da TMW.

JUVE MILAN – «L’1-1 contro la Juventus? Col pareggio mi sono sentito meglio, prendere il gol all’inizio non è stato bellissimo. Va benissimo così, con la Juve un punto in preventivo a Torino ci stava. Sono le prossime due gare in cui dobbiamo portare a casa 6 punti».

ASPETTATIVE ALTE MILAN – «Dal primo momento, dall’anno scorso, l’ho detto: questo non è più il calcio per certe cose. Si trova sempre qualcuno al posto di chi vuole andare via. Brava la società ad aver tenuto il pugno duro».

JUVE – «Non muoiono mai, quei due punti in classifica sono falsi, ti giri un attimo e diventano 12. La Juve c’è».

LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANNEWS24