Gerson si è preso la Fiorentina: «Sesto posto possibile. La Roma…»

Le parole del brasiliano Gerson, già un gol e un assist con la Fiorentina, e la possibilità di un ritorno futuro a Roma

Gerson ha già convinto tutti a Firenze. Il prestito estivo dalla Roma sta dando i suoi frutti e il calciatore classe ’97 ha già trovato il suo primo gol in Serie A con la maglia della Fiorentina. L’Under 20 brasiliano, che si ispira a Robinho, ha siglato fin qui un gol e un assist con i viola. Adesso lo attende la sfida contro il Napoli di Carlo Ancelotti: «Mi piaceva Sarri e ora pure Ancelotti. Sono bravi, se potessi toglierei loro Zielinski… Hamsik. E pure Insigne. Sono tutti bravi a dire il vero, ma non ci lasceremo intimorire. La Fiorentina farà la sua partita» ha detto il brasiliano ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Prosegue Gerson, parlando degli obiettivi di squadra e quelli individuali nel corso della stagione 2018/2019: «Il sesto o settimo posto è un traguardo alla nostra portata. Questa è una squadra forte». Gol? Potrei farne 6-7, ma anche fermarmi a due se sarà necessario per il bene di questa squadra. L’Europa League è alla nostra portata, siamo forti. Questo club e Pioli in particolare mi hanno dato fiducia, la sento. Dicevano che avevo chiesto alla Roma di far saltare quest’operazione, che non ci volevo venire. Bugie: io qui sono felice”So che la Roma può riacquistarmi, ma ora voglio dare il 100% qui».