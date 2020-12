Gervinho o Gomez? Conte vuole un rinforzo per l’attacco. I dettagli

L’Inter è alla ricerca di un rinforzo per l’attacco in vista del mercato di gennaio: Gervinho e Papu Gomez sono i nomi in cima alla lista

L’Inter è a caccia di un rinforzo in attacco per il mercato di gennaio e, secondo Tuttosport, sono due i nomi in cima alla lista dei nerazzurri: Papu Gomez e Gervinho.

Tutto fa pensare che l’uomo giusto possa essere proprio Gervinho, vista la continua ricerca di spazi aperti in cui contrattaccare da parte di Conte. Con Napoli e Spezia, quando la squadra si è chiusa a riccio (schiacciandosi però troppo su Handanovic), l’ivoriano sarebbe servito come il pane. Al Parma potrebbe andare in cambio Pinamonti (idea già di fine mercato) oppure Nainggolan, nel caso dovesse continuare a essere difficile trovare un’intesa con il Cagliari.

Questo non vuol dire che l’Inter, come ammesso da Ausilio, non continui a monitorare con attenzione quanto sta accadendo intorno al Papu Gomez. La valutazione che i Percassi fanno del cartellino di Gomez è di almeno 10 milioni di euro, alla finestra ci sono Inter, Milan, Roma, Lazio e si dice anche il Paris Saint Germain ma resta da capire quale di queste squadre vuole davvero investire 10 milioni di cartellino più ingaggio almeno biennale (operazione, tutto compreso, da almeno 25 milioni) per un giocatore certamente di grande livello che a febbraio compirà 33 anni.