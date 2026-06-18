Colpo del Ghana nei minuti di recupero: Yirenkyi firma l’1‑0 su assist di Thomas‑Asante, Panama ko

Un gol di Caleb Yirenkyi regala i primi tre punti al Ghana nella gara d’esordio del Mondiale 2026. La squadra di Carlos Queiroz supera Panama per 1‑0 grazie alla rete del centrocampista classe 2006 del Nordsjaelland, arrivata nei minuti di recupero.

Al 95’, Yirenkyi ha appoggiato in rete da pochi passi il pallone servito da un cross basso dalla sinistra del numero 10 Brandon Thomas‑Asante, entrato nella ripresa. Per il giovane talento si tratta del primo gol in nazionale, mentre il premio di migliore in campo è andato ad Antoine Semenyo del Manchester City.

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Serie A: in campo solo Sulemana

L’unico rappresentante della Serie A tra campo e panchina era Kamaldeen Sulemana dell’Atalanta, schierato da trequartista alle spalle di Jordan Ayew nel 4‑4‑1‑1 di Queiroz. Il classe 2002 è stato sostituito dopo un’ora.

Il percorso del Ghana proseguirà contro l’Inghilterra martedì 23 giugno alle 22, prima della chiusura del girone contro la Croazia sabato 27 alle 23. Panama tornerà in campo nella notte tra il 23 e il 24 giugno contro la Croazia, poi affronterà l’Inghilterra il 27 giugno.

Chi è Yirenkyi: il nuovo talento che piace all’Europa

Il profilo di Yirenkyi è già finito sul taccuino di diversi club europei. A gennaio erano arrivate le prime proposte, ma il Nordsjaelland ha scelto di trattenerlo fino a fine stagione.

Classe 2006, è un centrocampista difensivo moderno:

mette ordine in mezzo al campo

ha visione di gioco da regista

può giocare da mediano puro

si adatta sia a un centrocampo a due sia a uno a quattro

nella seconda parte di stagione ha ricoperto anche il ruolo di braccetto in una difesa a tre

Ha un contratto fino al 2030 e una valutazione attuale tra 15 e 20 milioni.