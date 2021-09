Serie C, Ghirelli: «Agevolare gli spettatori, presenza più ampia possibile»

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato del pubblico nelle gare di Serie C: ecco le sue dichiarazioni

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato dopo la gara tra Latina e Paganese. Le sue dichiarazioni sul sito ufficiale della Lega Pro.

«Sentire il calore degli spettatori sulle gradinate fa sempre un bell’effetto. Avevamo perso questa piacevole abitudine. A Latina c’è sempre grande partecipazione, come in tutti i campi della nostra Lega, Il Latina Calcio si è meritata il ripescaggio in Lega Pro, avendo una solida organizzazione societaria ed uno stadio adeguato. Oggi, in un calcio che cerca la sua ripresa convivendo con la pandemia, hanno fatto la scelta giusta, quella che auspico possano fare tutte le nostre squadre: incentivare una partecipazione più ampia possibile di pubblico con agevolazioni per gli spettatori».