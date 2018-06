Faouzi Ghoulam verso il Paris Saint Germain con la regia di Jorge Mendes: il Napoli trema dopo le ultime voci di mercato

La longa manus di Jorge Mendes può portare via da Napoli un calciatore di livello per la squadra di Carlo Ancelotti. Il Paris Saint Germain potrebbe tentare l’assalto a Faouzi Ghoulam, terzino sinistro degli azzurri. A rivelarlo è Tuttosport, secondo cui l’agente dell’algerino starebbe pensando a un cambiamento drastico per il calciatore. Infortunatosi seriamente nell’ultima stagione, il difensore ha giocato poco ma è stato comunque molto utile a Sarri e compagni. Ha rinnovato il contratto con il Napoli, ma le voci dalla Ligue One si stanno facendo piuttosto pressanti per lui.

La clausola di rescissione di Ghoulam è fissata a trentacinque milioni di euro. Il suo agente Mendes lo avrebbe proposto al Paris Saint Germain per la fascia sinistra, vorrebbe portare il suo assistito a Parigi dato che il PSG è una sorta di sua colonia. Ancora non c’è niente di certo su questo affare, anche perché si tratta solamente di voci. Il Napoli non ha intenzione di vendere Ghoulam, ma di fronte al pagamento della clausola potrebbe fare poco. Intanto si fa già il nome di qualche sostituto, su tutti Sime Vrsaljko. Il croato dell’Atletico Madrid è destro, ma può giocare anche a sinistra e costa venticinque milioni.