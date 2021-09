Giaccherini: «Scudetto? Le milanesi e il Napoli avanti. Juve, serve pazienza»

Emanuele Giaccherini, ex Juventus e non solo, ha detto la sua sulla corsa allo scudetto: ecco le sue dichiarazioni

Emanuele Giaccherini, ex centrocampista della Juventus, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

CORSA SCUDETTO – «Vedo Inter, Milan e Napoli più avanti rispetto ai bianconeri e ci metto dentro pure la Roma, che con Mourinho ha acquistato tanto. L’Inter e il Milan sono messe meglio come organizzazione di gioco, il Napoli mi sta sorprendendo per come riesce a vincere le partite con grande facilità. Credo che i tifosi della Juventus dovranno avere pazienza, perché questo può essere un anno di transizione. La società sta ricostruendo, non c’è più lo zoccolo duro italiano dei miei tempi, sono arrivati giovani di livello ma che devono ancora maturare. Vincere subito è difficile: bisogna gettare le basi per il futuro».

