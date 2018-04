Giampaolo avvisa Inter e Juventus: «Praet è da top club»

L’Inter e la Juventus sono sulle tracce di Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria. Marco Giampaolo, allenatore doriano, lo ha già salutato…

Il Derby della Lanterna è finito senza gol. Genoa e Sampdoria non si sono fatte male e nel dopo partita c’è stato spazio anche per il calciomercato. Soprattutto sul fronte Sampdoria si muove qualcosa, perché Dennis Praet piace molto all’Inter e alla Juventus. Non ci sono solo loro due sulle tracce del belga, che probabilmente andrà via. Ha poche chance di rimanere al Doria, lo ha riferito anche il suo tecnico Marco Giampaolo alla fine della partita con il Genoa. «Praet? Non posso farci nulla, non è il mio ambito e nemmeno mi ascoltano. Lui sa di essere un fuoriclasse, è da top club europeo» ha detto Giampaolo.

Il tecnico del Doria a Sky Sport ha proseguito: «È un giocatore europeo, ha gamba, tecnica e forza. Lo reputo di livello superiore. Abbiamo combattuto molto per convincerlo, vedremo». Come detto, l’Inter e la Juventus si sono messe sulle sue tracce già da tempo e sembra che a luglio Praet possa davvero cambiare aria. La Sampdoria è in procinto di smobilitare, dato che il belga non pare essere l’unico sacrificio che può fare Massimo Ferrero.