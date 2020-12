Giampaolo: «Espulsione? Non voglio alibi, cercato di non sputtanarla»

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato dopo la gara persa contro la Roma. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore granata

Marco Giampaolo, tecnido del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro la Roma.

LA GARA – «Siamo in difficoltà, è evidente. La squadra però è stata in partita: 75 minuti in 10 contro una squadra che sa palleggiare, abbiamo cercato di non “sputtanarla”. Poi giochiamo tra 48 ore, domenica a mezzogiorno. Sono tante le difficoltà che si aggiungono rispetto a quelle che abbiamo. Ma non voglio alibi».

ABISSO – «Io non parlo mai con gli arbitri, ho grande rispetto per loro. Ho visto l’episodio dell’espulsione: stiamo facendo un’azione offensiva, ammonizione gratuita, le partite vanno capite».

CAMBI – «Molte volte devi cambiare sennò le cose ristagnano, bisogna alzare il livello delle cose, cambiare il trend. La squadra ha fatto il suo, credo di essere sufficientemente onesto nel giudicare la partita della mia squadra».

PORTIERE – «In questo momento dovevo cambiare qualcosa, non discuto Sirigu. Ci sono momenti in cui devi cambiare qualcosa, poi i livelli rimangono. Quando metti sconfitte una dietro l’altra perché hai sperperato e si instaura timore, ho voluto dare una svolta con giocatori “puliti”».