Giampaolo Sampdoria, previsto un incontro con Ferrero: i dettagli

Giampaolo Sampdoria, richieste precise da parte del tecnico di Giulianova per accettare l’incarico di allenatore: incontro in programma

Massimo Ferrero e Marco Giampaolo non si vedono da fine marzo, ma si sono tenuti in contatto – come rivela Il Secolo XIX – con telefonate e messaggi whatsapp. Tra domani e mercoledì potrebbe esserci il nuovo incontro per capire se ci sono le basi per un suo ritorno in blucerchiato.

La posizione del tecnico è chiara, oltre che a essere già stata espressa a Carlo Osti e Riccardo Pecini in occasione del pranzo bolognese di metà maggio. Il ritorno in Sampdoria è sottoposto ad alcune condizioni: la presenza di un programma preciso, condiviso e realistico.