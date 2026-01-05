Gianluca Vialli, il ricordo a tre anni dalla scomparsa: un esempio che continua a ispirare – VIDEO

Gianluca Vialli, tre anni senza il campione indimenticato. Esempio di coraggio e dignità per tutti – VIDEO

Tuttosport oggi ricorda che sono trascorsi già tre anni senza Gianluca Vialli. Tre anni che sembrano ieri, ma che al contempo portano con sé il peso dell’assenza. Il tempo passa, ma il ricordo di Luca resta vivido, indelebile, come scolpito nella memoria collettiva di chi ha amato il calcio e, soprattutto, l’uomo. Non solo per i trionfi sportivi, come quella Champions League alzata al cielo di Roma nel 1996 con la Juventus, immagine divenuta iconica, oppure per lo storico scudetto con la Sampdoria 5 anni prima, ma per l’impronta umana che ha lasciato.



Vialli è stato più di un campione sul campo, dove la sua potenza e il suo istinto per il gol lo hanno reso leggenda. È stato un maestro di vita, soprattutto nel modo in cui ha affrontato la malattia. Con una lucidità disarmante, quasi filosofica, ha trasformato la sofferenza in un’opportunità di crescita, regalando perle di saggezza a chiunque fosse disposto ad ascoltare. «Credo che sia un privilegio sapere che c’è una scadenza», diceva, seduto su una panchina, con la stessa compostezza che mostrava in area di rigore. Il campo da golf era diventato il suo rifugio, il luogo dove ritrovare l’adrenalina della competizione e la quiete necessaria per riflettere.



La sua non è stata una battaglia contro il cancro, ma una convivenza forzata, un percorso di consapevolezza. «Non ti dico che arrivo al punto di essere grato nei confronti del cancro, ma non la considero una battaglia: se mi mettessi a fare una battaglia, ne uscirei distrutto», spiegava. E così è stato: non una guerra, ma un viaggio per comprendere il senso profondo dell’esistenza, per attaccarsi alla vita con ancora più forza.



Luca Vialli è diventato un idolo nel senso più antico e nobile del termine: un’immagine a cui aggrapparsi nei momenti difficili, un esempio di coraggio e dignità. A tre anni dalla sua scomparsa, la sua luce non si è affievolita. La sua eredità morale continua a ispirare, dimostrando che la forza di un uomo si misura non solo dalle sue vittorie, ma dal modo in cui affronta le sfide più grandi. E Luca, in questo, è stato un fuoriclasse assoluto.

