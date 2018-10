Lunga vita a Buffon: «Potrei fermarmi tra sei mesi o dieci anni»

Il nuovo portiere del Paris-Saint Germain ha rilasciato alcune dichiarazioni a L’Equipe: «Le emozioni del calcio non me le darà nient’altro»

Quarant’anni e non sentirli. Gianluigi Buffon sembra aver raggiunto a Parigi un’altra giovinezza. Alla Juventus sembrava voler rimandare il ritiro ad ogni costo, ma la chance di giocare con il Psg e ambire ancora da protagonista alla Champions League hanno dato al portiere le giuste motivazioni per proseguire. L’ex numero uno bianconero ha rilasciato qualche dichiarazione a L’Equipe in merito all’addio al calcio: «Negli ultimi anni ho imparato che sarebbe un errore porsi un limite. A 32 pensavo di smettere a 35. Dopo, alcune circostanze mi hanno fatto proseguire. Mi sono detto: dico basta a 38 anni, ma a 38 ho pensato ‘mi fermo a 40’. Oggi sono ancora qui».

Ma non sembra voler dire basta Buffon, e non lo farà finché potrà: «Potrei fermarmi tra sei mesi, un anno, dieci. Non me lo voglio chiedere e non voglio saperlo. Sono sicuro che le emozioni di questa vita, anche negli spogliatoi, non me le darà nient’altro. Bisogna saper accettare che ci sono diverse fasi della vita, so che arriverà quel momento, ma non sarà una sorpresa. E so anche che tutto sarà completamente diverso da ciò che è stato finora».