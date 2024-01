Gigi Riva, striscione polemico dei tifosi della Torres contro il Cagliari - Calcio News 24

I tifosi della Torres contro il Cagliari con uno striscione dedicato a Gigi Riva. Ecco lo striscione ricco di polemiche

Come riportato da L’Unione Sarda, i tifosi della Torres, rivali del Cagliari, hanno portato allo stadio uno striscione su Gigi Riva: tanto polemico quanto non autorizzato.

La stoffa riportava le seguenti parole “Rispetto per l’uomo ma non per la squadra”. Tale striscione giudicato però inopportuno dagli addetti alla sicurezza.

