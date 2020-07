Pronostica gratuitamente i 6 risultati esatti della giornata di Serie A, indovina e vinci fantastici premi con Super6

Giocare con Super6 è completamente gratuito. Puoi registrarti alla piattaforma con un semplice click attraverso il tuo profilo Facebook, Twitter o Google ed effettuare i tuoi pronostici sulle 6 partite scelte per la giornata di Serie A.

COME SI VINCE CON SUPER6

Se pronostichi correttamente i sei risultati esatti delle sei partite selezionate per la giornata di Serie A, la cosiddetta Schedina della Giornata, puoi vincere con Super6 un diamante dal valore di 100.000 Euro.

Se nessuno dei partecipanti indovina tutti i sei risultati esatti, il giocatore che ottiene il punteggio più alto della giornata riceve comunque un premio di un diamante da 1.000€.

Si può vincere un solo premio in tutto il concorso. I premi non verranno assegnati se non c’è corrispondenza esatta tra i dati inseriti durante la registrazione e il nome e cognome sul tuo documento d’identità.

COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO

Ogni esito finale di una delle 6 gare della schedina (es. 1, X o 2) indovinato vale 2 punti, mentre il risultato esatto vale 5 punti. Per ogni giornata, il massimo punteggio ottenibile è quindi 30 (6 partite x 5 punti).

Se nessun partecipante indovina i 6 risultati esatti e ci dovesse essere un caso di parità, allora verrà utilizzato il criterio del Golden Goal per stabilire il vincitore del diamante del valore di 1.000 €. Se dopo lo spareggio tramite Golden Goal ci dovesse essere ancora un caso di parità, per determinare il vincitore del premio di un diamante da 1.000 € si procederà ad una estrazione a sorte.

Se invece due o più giocatori indovinano correttamente tutti e 6 i risultati esatti, allora verrà utilizzato il criterio del Golden Goal per stabilire il vincitore del premio di un diamante del valore di 100.000€ e, in caso di ulteriore parità, il vincitore del diamante da 100.000€ sarà estratto a sorte tra di essi.

Queste le partite scelte da Super6 per la 32ª giornata di Serie A:

1) GENOA-SPAL: Scontro salvezza al Ferraris fra i rossoblù padroni di casa, precipitati al terzultimo posto in classifica e gli emiliani, che chiudono la graduatoria e hanno disperato bisogno dei 3 punti per mantenere acceso un filo di speranza.



2) PARMA-BOLOGNA: Al Tardini va in scena un derby emiliano che mette in palio punti per la zona centrale della classifica. I rossoblù sono decimi con 41 punti, mentre i gialloblù occupano il 12° posto a quota 39 e in caso di successo scavalcherebbero in graduatoria i felsinei.



3) CAGLIARI-LECCE: I rossoblù vogliono ritrovare la vittoria e puntano a un piazzamento fra le prime 10 del campionato, i giallorossi invece, dopo l’exploit contro la Lazio, cercano conferme per fare un passo in avanti verso la salvezza.



4) UDINESE-SAMPDORIA: Delicata sfida salvezza alla Dacia Arena fra i friulani e i blucerchiati. Le due squadre puntano alla vittoria, che consentirebbe loro di fare un bel balzo in avanti verso la conquista della permanenza in Serie A.



5) FIORENTINA-VERONA: I toscani e gli scaligeri si contendono punti per la zona centrale della classifica. Viola attualmente tredicesimi con 35 punti e privi dello squalificato Duncan, gialloblù noni a quota 42 con diverse assenze per infortunio.



6) NAPOLI-MILAN: La sfida del San Paolo fra partenopei e rossoneri è una sorta di spareggio per la zona Europa League. Benché i partenopei dell’ex Gattuso, avendo vinto la Coppa Italia, siano già certi di prendere parte al torneo, la gara dirà molto sulle reali ambizioni dei rossoneri di Pioli, reduci da 4 vittorie e un pareggio. I meneghini cercano di fare meglio del 7° posto, che li costringerebbe a giocare i preliminari.