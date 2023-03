Giocava con Totti e metteva in panchina Buffon: Marco Caterini è condannato per spaccio

La parabola di Marco Caterini, che dalle giovanili della Roma e della Nazionale, dove metteva in panchina Buffon. è ora condannato per spaccio di Cocaina

Divideva lo spogliatoio con Totti, nelle giovanili azzurre faceva accomodare in panchina Buffon, ma ora la parabola triste di Marco Caterini lo ha portato ad una condanna per spaccio.

la sua esperienza di vita, raccontata da un documentario Paolo Geremei, lo ha fatto passare da una giovane promessa del calcio italiano alle piazze di spaccio di Roma. Cresciuto nelle giovanili dei giallorossi, il portiere aveva ottenuto grandi risultati nel calcio giovanile e per i tecnici di coverciano era anche più forte di Buffon. Un infortunio poi e il rifiuto di alcuni prestiti hanno però spento le sue ambizioni di professionismo e lo hanno portato, lo scorso giugno, ad essere fermato in zona Quarticciolo per spaccio di cocaina.