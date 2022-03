Juventus Women, Girelli: «Lo Stadium ci ha aiutato, ora crederci è un obbligo»

Cristiana Girelli ha parlato al termine della vittoria contro il Lione nel match di andata dei quarti di finale di Women’s Champions League

Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women, ha parlato al termine della vittoria contro il Lione nel match di andata dei quarti di finale di Women’s Champions League. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn:

LA PARTITA – «Vivere serate come queste è bellissimo ed emozionante, non capita tutti i giorni. Ognuno di noi stasera lo sapeva. Abbiamo dato tutto. Sappiamo che ci sono 90 minuti belli tosti, ma andremo in Francia per vendere cara la pelle».

PUBBLICO – «Il pubblico è il dodicesimo uomo in campo ed è la verità, può aiutare nei momenti difficili. Hanno capito, poi con un giocatore in più hanno capito che si poteva ribaltare la partita e l’abbiamo sentito, ci è stato di grande aiuto. E’ stato anche merito loro e li ringraziamo. Speriamo di vivere altre serate così».

CAMPIONATO – «Siamo professioniste, sappiamo che da domani si prepara la partita con l’Inter fondamentale in campionato. Dispiace che loro hanno il weekend libero, può cambiare le carte. La partita con l’Inter può essere d’aiuto per il Lione. Oggi godiamo».

LIONE – «Si va con tantissima cattiveria e determinazione. Ci credevamo prima, ora uè un obbligo».