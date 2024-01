Girma: «Dai Dilettanti in Svizzera alla Reggiana con Nesta. Ronaldinho il mio idolo»

Nato a Losanna, in Svizzera, classe 2001 e fantasista della Reggiana in Serie B, Natan Girma ha parlato con La Gazzetta dello Sport

Nato a Losanna, in Svizzera, classe 2001 e fantasista della Reggiana in Serie B, Natan Girma ha parlato con La Gazzetta dello Sport raccontando il presente in Italia e la sua vita precedente.

PROFESSIONISTA – «Questo è stato il mio primo Natale da professionista. Il 26 dicembre abbiamo vinto 1-0 contro il Catanzaro, la mia rete è stata decisiva. Non vedevo la famiglia da giugno, sono tornato a Capodanno e abbiamo festeggiato insieme».

RONALDINHO – «Guardavo i video di Ronaldinho su Youtube. Ho preso la maglia numero 80 perché lui ce l’aveva al Milan. É stato il mio idolo, in campo provavo le sue giocate. Ho iniziato presto, ma le difficoltà sono tante».

SVIZZERA – «Dai 13 ai 17 anni ho giocato per due club dilettantistici in Svizzera. Organizzavo le partite in campagna, però non ho mai mollato».

CAPITANO DELLA SQUADRA B DEL SERVETTE – «E ho pure sfidato il Barcellona in un torneo alla Masia. Due mesi prima correvo nel fango. Nel 2020 ho preso la fascia ed è arrivato il Covid».

SLIDING DOORS – «Dovevo firmare per l’Hannover, seconda divisione tedesca. Era tutto fatto, all’ultimo la trattativa è saltata. Mi sono ritrovato solo. Il mio agente Gabriele La Manna mi ha convinto a venire in Italia, tra i dilettanti».

NESTA – «É un grande allenatore, parla tanto con noi giocatori. Negli ultimi trenta metri mi lascia libero, dice che devo farmi guidare dal talento. Mentre in fase di impostazione mi dà tanti consigli».