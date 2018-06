Gironi Mondiali 2018, le classifiche dei gruppi stanno prendendo forma ma attenzione al pericolo di arrivo a pari punti tra due nazionali: cosa succede? Ecco i criteri previsti

Gironi Mondiali 2018: siamo vicini al termine della seconda giornata della fase a gruppi e iniziano i primi calcoli di classifica da parte delle varie Nazionali in lizza per l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Ma quali sono i criteri previsti in caso di arrivo a pari punti tra due o addirittura tre Paesi? Saranno sedici le squadre, due per ogni degli otto gironi, che si qualificheranno agli ottavi di finale e al termine della terza giornata arriveranno i verdetti: in caso di stesso punteggio sono previste delle indicazioni ben precise per quanto riguarda la Nazionale che merita l’accesso alla fase finale…

Criteri in caso di arrivo a pari punti

Sono due i principali criteri attraverso i quali viene deciso quale tra due Nazionali a pari punti ottiene la qualificazione. Parliamo della migliore differenza reti e del maggior numero di reti segnate. Il primo di questi criteri riguarda il saldo tra reti segnate e reti subite: la squadra che vanta una differenza migliore ottiene l’accesso alla fase finale. Qualora la differenza reti fosse la stessa, entra in gioco il maggior numero di reti segnate: la Nazionale che ha fatto più gol ha la meglio.

Gironi Mondiali 2018: classifica avulsa

Le due discriminanti sopra citate però potrebbero non bastare: in questo caso entrerebbe in gioco la classifica avulsa. Cosa significa? La qualificazione dipenderebbe da altri fattori: il maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le due Nazionali, la migliore differenza reti negli scontri diretti tra le due Nazionali, il maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le due Nazionali, i punti fair play e, infine, il sorteggio effettuato dal Comitato Fifa. Cosa intendiamo per punti fair play? E’ un istituto che chiama in caso la correttezza delle Nazionali nel corso del torneo e che attribuisce dei malus per ogni cartellino ricevuto: -1 punto per cartellino giallo, -3 punti per secondo cartellino giallo e cartellino rosso, -4 punti per rosso diretto, -5 punti per giallo e rosso diretto.