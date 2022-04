Giroud: «Pochi gol? Se ho poche occasioni e lavoro per la squadra…». Le parole dell’attaccante francese

Olivier Giroud ha parlato a DAZN prima di Lazio-Milan. Le sue parole.

ASTINENZA DA GOL – «Sì pesa. Voglio sempre fare gol per aiutare la squadra. Qualche volta non ho tante occasioni ma lavoro per la squadra. Questa è una partita importante e voglio fare il mio meglio per aiutare il Milan e rendere i tifosi orgogliosi».